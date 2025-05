Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Blieskastel (ots)

Am 13.05.2025 gegen ca. 11:15 Uhr kam es auf dem Luitpoldplatz in Blieskastel zu einem Verkehrsunfall beim Ausparken aus einer Parklücke. Hierbei entstand am unfallverursachenden Pkw ein Sachschaden im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Ob am geparkten Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, ist nicht abschließend geklärt. Durch den Unfallverursacher konnte in der Aufregung das Kennzeichen des beschädigten Pkws nicht abgelesen werden. Und später war das Fahrzeug nicht mehr aufzufinden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben oder Hinweise zum Unfallhergang oder zum ge-schädigten Pkw machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg unter der Tel. 06841/1060 in Verbindung zu setzten.

