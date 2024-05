Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Frau durch unbekannten Mann bedrängt - Zeugen gesucht

Zeltingen-Rachtig (ots)

Am Mittwoch, den 29.05.2024, sei eine Frau gegen 17:15Uhr in der Uferallee in Zeltingen-Rachtig in Richtung Ortsausgang Bernkastel-Kues von einem Mann bedrängt worden. Sie wollte in einem örtlichen Restaurant ihre Essensbestellung abholen und überquerte die Straße. Auf dem Gehweg habe sich der ihr unbekannte Mann vor ihr aufgebaut und sie mit der Brust weggestoßen. Zudem wurde die Frau körperlich daran gehindert ihren gewünschten Weg fortzusetzen. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter 06531/95270 oder unter pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

