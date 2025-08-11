Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch in Schule

In der Nacht von Sonntag auf Montag meldete eine Zeugin der Polizei eine männliche Person, die offensichtlich versuchte, gewaltsam in die Gerhart-Hauptmann-Schule einzudringen. Da dieses jedoch misslang, flüchtete der Tatverdächtige, ohne die Räumlichkeiten betreten zu haben.

Hinweise oder Beobachtungen zu dieser Tat, insbesondere zum flüchtigen Tatverdächtigen, nimmt die Polizei Bad Harzburg unter der Amtsnummer (05322) 55480 entgegen.

