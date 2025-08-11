Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 11.08.2025

Goslar (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Tatverdächtige in ein Sportheim an der Grauhöfer Straße ein.

Der oder die Tatverdächtigen drangen gewaltsam in das Sportheim ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut, was jedoch offensichtlich erfolglos blieb.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

