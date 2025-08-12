Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 12.08.2025

Goslar (ots)

Seesen

PKW übersieht Fahrrad Am 10.08.2025 gegen 13:45 Uhr kam es in Engelade zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Beim Überqueren der Berliner Straße mit ihrem PKW übersah eine 42jährige Seesenerin eine von links kommende vorfahrtberechtigte 59jährige Fahrradfahrerin aus Hamburg. Im Kreuzungsbereich der Berliner Straße / Bilderlaher Straße kam es zum Zusammenstoß, wobei die Fahrradfahrerin zu Fall kam und leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Die verletzte Fahrradfahrerin konnte nach Erstversorgung durch Rettungskräfte wenig später entlassen werden.

Seesen

Am 10.08.2025 gegen 20:00 Uhr wurde dem PK Seesen eine illegale Müllentsorgung auf dem Parkplatz Dannhäuser Berg an der B 64 gemeldet. Unbekannte haben dort über 30 Eimer Farben und Lacke in dem dortigen Graben entsorgt. Diese sind aufgrund der schlechten Ablagerung teilweise ausgelaufen. Ein Ermittlungsverfahren im Bereich Umwelt wurde eingeleitet. Der Tatzeitraum der Entsorgung wird vom 09.08. auf den 10.08. vermutet. Hinweise/Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Langelsheim

Am 11.08.2025 kommt es in Lutter in den frühen Morgenstunden zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 04:00 Uhr meldet eine Zeugin zwei stark beschädigte Fahrzeuge in der Straße Richtershöhe am Straßenrand. Ein Unfallverursacher kann nicht angetroffen werden. Eine Funkstreife ist zügig vor Ort und kann noch am Unfallort ein Kennzeichen vom vermeintlichen Verursacherfahrzeug auffinden. Dieses fuhr augenscheinlich beim Befahren der Richtershöhe frontal in die geparkten PKW und entfernte sich anschließend ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Verursacherfahrzeug wurde dann im Rahmen der Ermittlungen im hinteren Gartenbereich eines Einfamilienhauses, ebenfalls in der Richtershöhe, festgestellt. Der PKW wies einen starken Frontschaden auf und wurde durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig zwecks Beweissicherung beschlagnahmt. Nach ersten polizeilichen Maßnahmen konnte, trotz Befragung des Halters, noch kein Fahrzeugführer ermittelt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Hinweise/Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell