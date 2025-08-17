PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 17.08.2025

Goslar (ots)

Seesen

PKW stößt mit E-Bike zusammen Am 16.08.25 gegen 09:10 Uhr kommt es in Herrhausen auf der Nordhäuser Straße im Bereich der Einmündung zur Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 61jähriger Fahrzeugführer aus Mühlheim an der Ruhr befährt mit seinem PKW die Hauptstraße in Herrhausen in Richtung Nordhäuser Straße. Im Einmündungsbereich übersieht der 61jährige eine vorfahrtberechtigte querende 56jährige E-Bike Fahrerin aus Schwabach auf dem Radweg, welche mit dem PKW zusammenstößt und auf die Motorhaube des PKW stürzt. Die 56jährige wird leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Gesamtschaden geschätzt ca. 1750,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

