Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 17.08.2025

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Sachbeschädigung am PKW - Zeugenaufruf Am Freitag, den 15.08.2025, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr wurde in der Bismarckstraße mutwillig ein PKW beschädigt. An einem braunen PKW der Marke Toyota wurde an der rechten Fahrzeugseite die Lackierung zerkratzt. Das Fahrzeug parkte am zum Tatzeitpunkt am Fahrbahnrand der Bismarckstraße. Es entstand ein Schaden von mind. 500,- EUR. Etwaige Zeugen bittet die Polizei sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Körperverletzung

Am Sonnabend, den 16.08.2025, kam es gegen 22.25 Uhr im Bahnhofsbereich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach vorangegangenen Streitigkeiten wurde ein 51jähriger Bad Harzburger am Kopf verletzt. Eine RTW Besatzung kümmerte sich anschließend um die Verletzung des Opfers. Der bisher unbekannte Täter hatte sich bereits vom Tatort entfernt. Im Rahmen der ersten, polizeilichen Feststellungen wurden bereits auch strafprozessuale Maßnahmen eingeleitet.

Vienenburg

Verkehrsunfall auf der L 510

Am Sonnabend, den 16.08.2025, kam es gegen 11.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen der Ortslage Vienenburg und der Landesgrenze. Dort touchierte eine 33jährige Motorradfahrerin eine Baustellenbegrenzung und kam mit ihrem Fahrzeug zu Fall. Durch den Sturz verletzte diese sich - sie wurde mittels RTW dem Krankenhaus Goslar zugeführt. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- EUR !

Bedrohungen und Beleidigungen

In einem Mehrfamilienhaus der Goslarer Straße musste die Polizei am Sonnabend, den 16.08.2025 - gegen 20.00 Uhr, eingreifen. Dort war es unter mehreren Bewohnern zu Streitigkeiten gekommen, welche in gegenseitigen Bedrohungen und Beleidigungen eskalierten. Mit dem Einschreiten der Polizei wurden zusätzlich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Straße unterspült Im Bereich der der L 510, Nähe Wennerode, wurde durch einen defekten Zulauf einer Beregnungsanlage die Straße unterspült. Vorsorglich wurde hier eine Baustelle eingerichtet und der Fahrzeugverkehr wird dort über eine Fahrbahnseite geführt.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

