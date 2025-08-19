Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 19.08.2025

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an PKW und an einer Fensterscheibe eines Geschäfts:

In der Zeit vom 17.08.2025 - 18.08.2025 (15:00 Uhr - 05:30 Uhr) kam es auf dem Parkplatz in der Frankfurter Straße 5 in Seesen zu zwei Sachbeschädigungen. Es wurde die Frontscheibe sowie die Motorhaube eines PKW (Mercedes, schwarz) beschädigt, welcher dort abgestellt war. Weiterhin wurde der Glaseinsatz einer Eingangstür eines dort ansässigen Geschäfts beschädigt, sodass dieser splitterte. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

