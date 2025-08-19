PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 19.08.2025

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an PKW und an einer Fensterscheibe eines Geschäfts:

In der Zeit vom 17.08.2025 - 18.08.2025 (15:00 Uhr - 05:30 Uhr) kam es auf dem Parkplatz in der Frankfurter Straße 5 in Seesen zu zwei Sachbeschädigungen. Es wurde die Frontscheibe sowie die Motorhaube eines PKW (Mercedes, schwarz) beschädigt, welcher dort abgestellt war. Weiterhin wurde der Glaseinsatz einer Eingangstür eines dort ansässigen Geschäfts beschädigt, sodass dieser splitterte. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

i.A. Lepa, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.08.2025

    Goslar (ots) - Schneller Fahndungserfolg nach versuchtem Einbruch am Sonntagmorgen in der Goslarer Altstadt. Aufmerksame Zeugen hatten gegen 9 Uhr einen lauten Knall vernommen und eine männliche Person beobachtet, die sich in Richtung Breite Straße entfernte. Die kurz darauf am Ort eingetroffenen Polizeikräfte stellten fest, dass in der Straße Fleischscharren ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 08:32

    POL-GS: Suche nach Vermisster 37-jähriger Frau aus Liebenburg erledigt

    Goslar (ots) - Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6096604 Die Suche nach der seit dem 11. August vermisst gemeldeten Lina R. ist erledigt, Frau R. wurde wohlbehalten angetroffen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 05321/339104 E-Mail: ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 15:04

    POL-GS: Öffentlichkeitsfahndung nach 66-jähriger Person eingestellt

    Goslar (ots) - Die seit dem 16. August 2025 durch ihren Lebensgefährten vermisst gemeldete Frau S. konnte am 17.08.2025 im Bereich Liebenburg aufgefunden werden. Sie wurde zwecks medizinischer Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizeiinspektion Goslar bedankt sich für die Mithilfe. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Presse- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren