POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher bleiben ohne Beute

Wohl nichts zu holen gab es für unbekannte Einbrecher zu Beginn der Woche in Ulm.

Ulm (ots)

Vermutlich in den Nachtstunden von Montag auf Dienstag drangen die Täter in eine Schule in der Eselsbergsteige ein. Dort stiegen sie die Notwendeltreppe hoch und hebelten eine Fluchttür auf. So gelangten sie ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem öffneten die Unbekannten gewaltsam eine weitere Tür zum Rektorat. In dem Büro wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Ein Tresor blieb unberührt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Ob die Einbrecher Beute machten, muss die Polizei noch ermitteln. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Mechanische Sicherungen sollten bei der Sicherungsplanung an erster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Alarmanlagen bieten einen wichtigen zusätzlichen Schutz. Für Einbrecher wird das Risiko, nach einem Alarm entdeckt zu werden, dadurch wesentlich erhöht. Darüber hinaus hat für manche Täter schon das Vorhandensein einer Alarmanlage eine abschreckende Wirkung. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei. Diese Broschüren gibt es auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

