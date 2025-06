Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unter Drogen mit E-Scooter unterwegs

Am Dienstagabend stoppte die Polizei einen 28-Jährigen in Biberach.

Kurz vor 21.30 Uhr fuhr der 28-Jährige mit einem E-Scooter in der Waldseer Straße. Der Fahrer war in Richtung Jordanei unterwegs. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test verlief positiv auf THC und Kokain. Ein Arzt nahm dem Mann Blut ab. Die Polizeistreife untersagte dem E-Scooter-Fahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den jungen Mann.

