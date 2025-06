Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim/A7 - Nicht auf den Verkehr geachtet und geflüchtet

Am Dienstag verursachte ein Lkw auf der A7 Höhe Parkplatz Härtsfeld einen Unfall und fuhr weiter.

Beteiligt war auch ein Fahrschulauto, in dem ein mutmaßlich bekiffter Schüler am Steuer saß.

Gegen 16.30 Uhr fuhr eine Fahrlehrerin mit ihrem 29-jährigen Fahrschüler auf der A7 in Richtung Süden. Die beiden befanden sich mit ihrem Pkw auf Höhe Oggenhausen, kurz vor dem Rastplatz Härtsfeld, bei km 799. Dort wollte der Fahrschüler im Baustellenbereich links an einem Lkw vorbeifahren. Während des Überholvorgangs soll das rechts fahrende Gespann etwa einen halben Meter auf den linken Fahrstreifen gekommen sein, so die Fahrlehrerin später bei der Polizei. Um einen seitlichen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Fahrschüler mit seiner Mercedes A-Klasse nach links aus und schlitterte mehrere Meter mit der linken Fahrzeugseite an der Leitschutzwand entlang. Der 29-Jährige am Steuer lenkte den Mercedes wieder zurück auf die Spur und fuhr wohl geschockt von diesem Unfall am Parkplatz Härtsfeld von der Autobahn ab. Zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Lkw kam es nicht. Der Lasterfahrer bemerkte den Unfall wohl nicht und fuhr deshalb weiter. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen zu dem bislang noch unbekannten Lkw-Fahrer aufgenommen. Es konnte am Anhänger eine Aalener Zulassung abgelesen werden. Die Ermittlungen bei der Halteranschrift, eine Spedition aus dem Raum Aalen, dauern an. Die Polizei schätzt den Schaden am fahrbereiten Mercedes auf rund 5.000 Euro. Dass die Polizei auch den Fahrschüler genauer unter die Lupe nahm, damit hatte er wohl nicht gerechnet. Denn bei einer Überprüfung hinsichtlich der Verkehrstüchtigkeit stellten die erfahrenen Ermittler bei dem 29-Jährigen Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Ein Test verlief positiv auf Kokain und bestätigte somit den Verdacht. Er musste mit in ein Krankenhaus und dort eine Blutprobe abgeben. Neben einer Anzeige wurde auch die Führerscheinstelle unterrichtet. Der Erhalt eines Führerscheines dürfte sich dann wohl verzögern. Die fahrtüchtige Fahrlehrerin konnte im Anschluss an die Unfallaufnahme weiterfahren.

