PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 19.08.2025

Goslar (ots)

Einbruch in Gaststätte

In der Nacht vom 18.08.2025 auf den 19.08.2025, gegen 01:30 Uhr, drangen zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Bad Harzburger Innenstadt ein und erlangten Diebesgut.

Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05322/55480 bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Schlewecke

Am Montag den 18.08.2025, zwischen 16:15 und 17:30 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß in der Bahnhofstraße in Schlewecke geparkten Pkw VW Golf und verursachte an diesem Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher unerlaubt vom Verkehrsunfallort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden am geparkten Pkw wird auf ca. 1500,00EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05322/55480 bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

i.A. Zoellner, PKin
Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Bad Harzburg
Telefon: 05322 / 5548 - 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 19.08.2025

    Goslar (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend zog die Polizei einen alkoholisierten 47-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr. Gegen 21 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte im Ortsteil Oker einen Soda Fabia und stellten bei dem 47-jährigen Fahrer aus Nordrhein-Westfalen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab eine ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 19.08.2025

    Goslar (ots) - Sachbeschädigung an PKW und an einer Fensterscheibe eines Geschäfts: In der Zeit vom 17.08.2025 - 18.08.2025 (15:00 Uhr - 05:30 Uhr) kam es auf dem Parkplatz in der Frankfurter Straße 5 in Seesen zu zwei Sachbeschädigungen. Es wurde die Frontscheibe sowie die Motorhaube eines PKW (Mercedes, schwarz) beschädigt, welcher dort abgestellt war. Weiterhin ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.08.2025

    Goslar (ots) - Schneller Fahndungserfolg nach versuchtem Einbruch am Sonntagmorgen in der Goslarer Altstadt. Aufmerksame Zeugen hatten gegen 9 Uhr einen lauten Knall vernommen und eine männliche Person beobachtet, die sich in Richtung Breite Straße entfernte. Die kurz darauf am Ort eingetroffenen Polizeikräfte stellten fest, dass in der Straße Fleischscharren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren