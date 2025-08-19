Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 19.08.2025

Goslar (ots)

Einbruch in Gaststätte

In der Nacht vom 18.08.2025 auf den 19.08.2025, gegen 01:30 Uhr, drangen zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Bad Harzburger Innenstadt ein und erlangten Diebesgut.

Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05322/55480 bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Schlewecke

Am Montag den 18.08.2025, zwischen 16:15 und 17:30 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß in der Bahnhofstraße in Schlewecke geparkten Pkw VW Golf und verursachte an diesem Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher unerlaubt vom Verkehrsunfallort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden am geparkten Pkw wird auf ca. 1500,00EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05322/55480 bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

