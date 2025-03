Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Kontrolle verloren

Kehl (ots)

Ein offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehender Mann hat am Montagabend in einem Supermarkt in der Königsberger Straße nicht nur die Aufmerksamkeit von Kunden, der Filialleitung und des Sicherheitsdienstes erregt, überdies hat das Verhalten des 26-Jährigen zu einem Polizeieinsatz geführt. Der Alkoholisierte hat sich gegen 19:40 Uhr in einem Gang des Verkaufsraums abgelegt, weshalb ihm von Bediensteten zunächst auf die Beine geholfen wurde und er anschließend hinausbegleitet werden sollte. Hierbei stürzte der Mittzwanziger in ein Regal und verlor somit nicht nur seine körperliche Kontrolle, sondern auch die Kontenance über sein Verhalten. Er soll in der Folge um sich geschlagen und einem Mitarbeiter gegen dessen Knöchel getreten haben. Hinzugerufene Beamten des Polizeireviers Kehl verbrachten den Randalierer zum örtlichen Polizeirevier, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen schließlich in die Obhut von Bekannten gegeben wurde. Gegen den 26-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell