POL-OG: Offenburg, K5324 - Kreisstraße überquert und von Auto erfasst

Der Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Ford Transit am Dienstagmorgen auf der K5324 hat für eine 15-jährige Radlerin einen stationären Krankenhausaufenthalt zur Folge. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Jugendliche die Kreisstraße zwischen Bohlsbach und Bühl von einem dortigen Wirtschaftsweg kommend überqueren, als sie kurz vor 8 Uhr von einem in Richtung Bohlsbach fahrenden Ford-Lenker erfasst wurde. Während die Zweiradlenkerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieb der 64 Jahre alte Autofahrer unversehrt. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 3.500 Euro beziffert. Die K5324 war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

