Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 20.08.2025

Goslar (ots)

Schwerer Verkehrsunfall auf der B248

Am 19.08.2025 gegen 14:00 Uhr kommt es auf der B248 auf Höhe der Einmündung nach Klingenhagen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Frau aus dem Landkreis Goslar befährt mit ihrem PKW die B248 von Neuekrug in Richtung Seesen. Kurz hinter der Einmündung nach Klingenhagen kommt sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von ihrer Fahrbahn in den Gegenverkehr ab und kollidiert dort mit dem PKW eines entgegenkommenden 42-jährigen aus Bad Harzburg. Beide PKW kommen in einem angrenzenden Graben zum Stehen, die Frau wird schwer verletzt in ihrem PKW eingeklemmt. An der Unfallstelle sind neben der Feuerwehr und Rettungsdienst Seesen auch der Rettungshubschrauber eingesetzt, mit welchem die Frau in ein Krankenhaus gebracht wird. Auch der Mann wird durch die Kollision schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. An beiden PKW entsteht Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle für etwa 2 Stunden gesperrt.

i.A. Renner, PHK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

