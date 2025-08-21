Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 21.08.2025

Goslar (ots)

Im Gewerbegebiet Baßgeige ereignete sich am Mittwochmorgen eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht.

Zwischen 7.30 und 9 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Carl-Zeiß-Straße abgestellter grauer Opel Zafira beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hinterließ Schäden an der hinteren linken Fahrzeugseite in Höhe von etwa 4.000 Euro und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei hat an dem beschädigten Fahrzeug Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell