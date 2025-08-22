PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Pressemitteilung des PK Oberharz in Clausthal-Zellerfeld vom 21. und 22.08.2025

Goslar (ots)

+++ Zahlreiche Verstöße im Zusammenhang mit der Teilnahme am Straßenverkehr +++

21.08.2025

Bei der Überwachung des Schulweges der Grundschule Clausthal fiel gegen 07:30 Uhr der 39-jährige Fahrer eines BMW mit Zulassung aus dem Landkreis Goslar auf, da er verbotswidrig die Schuleinfahrt befuhr. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wurden beim Fahrzeugführer 0,47 Promille Atemalkohol festgestellt. Hier wurde die erlaubte Promillegrenze (0,49 Promille Atemalkohol ohne Ausfallerscheinungen) nur knapp eingehalten. Den Fahrer erwartet zwar diesbezüglich keine Ordnungswidrigkeitenanzeige, dennoch wurde die Führerscheinstelle des Landkreises Goslar über die Kontrolle unterrichtet. Die Polizei Clausthal-Zellerfeld weist in diesem Zusammenhang erneut ausdrücklich auf die Gefahren der Teilnahme im Straßenverkehr im Zusammenhang mit dem Genuss alkoholischer Getränke sowie anderer berauschender Mittel hin.

   ----

Gegen 13:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Clausthal auf der Adolph-Roemer-Straße den 34-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Hierbei fiel auf, dass das Elektrokleinstfahrzeug nicht über die vorgeschriebene Pflichtversicherung verfügte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Fahrer und den Halter des E-Scooters erwarten nun Strafanzeigen nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

   ----

Weiterhin wurden den gesamten Tag über weitere Verkehrsverstöße - insbesondere Verstöße gegen die Anschnallpflicht sowie die Handybenutzung - festgestellt. Die Betroffenen erwarten nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

   ----

22.08.2025

Am 22.08.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Clausthal gegen 07:00 Uhr den Fahrer eines PKW mit slowakischer Zulassung. Bei der Verkehrskontrolle wurde beim 56-jährigen Fahrzeugführer - slowakische Staatsangehörigkeit - ein Atemalkoholgehalt von 0,74 Promille festgestellt. Das Vorliegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit wegen Trunkenheit im Verkehr wurde mit einem gerichtsverwertbaren Alkomaten auf der Dienststelle bewiesen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Da der Fahrer über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste dieser eine Sicherheitsleistung bei der Polizei hinterlegen. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld in Höhe von 500EUR zzgl. Gebühren und Auslagen, 2 Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

i.A. PK Düring

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Oberharz
Telefon: 05323 - 95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 17:10

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 21.08.2025

    Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen Auf der Bundesstraße 82 ereignete sich am Donnerstagmittag ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten gegen 12 Uhr zwischen den Anschlussstellen Astfeld und Langelsheim zwei Pkw. Hierbei wurden der Fahrer eines Audi aus Einbeck sowie die ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 21.08.2025

    Goslar (ots) - Im Gewerbegebiet Baßgeige ereignete sich am Mittwochmorgen eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Zwischen 7.30 und 9 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Carl-Zeiß-Straße abgestellter grauer Opel Zafira beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hinterließ Schäden an der hinteren linken Fahrzeugseite in ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemeldung des PK Seesen vom 21.08.2025

    Goslar (ots) - Am 20.08.2025 um 14:40 Uhr kommt es auf der B248 im Bereich Neuekrug zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades. Ein 55-jähriger Mann aus Seesen befährt mit seinem PKW die B248 von Seesen in Richtung Hahausen. Im Bereich Neuekrug muss er verkehrsbedingt halten. Dies übersieht ein nachfolgender 22-jähriger Motorradfahrer aus Seesen und fährt auf den PKW vor sich auf. Durch den Aufprall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren