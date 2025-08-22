Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 22.08.2025

Goslar (ots)

Gefährliche Körperverletzung in Vienenburg - Zeugenaufruf

Am Donnerstag, den 21.08.2025, gegen 16:40 Uhr, kam es in der Straße Schacht I zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Eine Gruppe bislang unbekannter Jugendlicher warf mehrere Steine in Richtung zweier Vienenburger. Die beiden wurden glücklicherweise nicht getroffen und blieben unverletzt. Vor Ort konnten die Jugendlichen nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05322/55480 bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

