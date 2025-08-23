PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 23.08.2025

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch in Büroräumlichkeiten Zwischen Donnerstag, den 14.08.2025, und Freitag, den 22.08.2025 versucht ein bislang unbekannter Täter eine Eingangstür sowie ein Fenster eines Büros in der Breite Straße, in 38640 Goslar, mit einem bislang unbekannten Werkzeug aufzuhebeln und sich so unberechtigt Zutritt zum Objekt zu verschaffen. Es bleibt beim Versuch und ein Eindringen findet nicht statt. Personen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 339-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit einer Hausmauer Am Freitag, den 22.08.2025, zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr befährt ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Erlenweg, in 38640 Goslar, kommt aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Hausmauer. Nach dem Verkehrsunfall entfernt sich der Unfallverursachende unerlaubt vom Unfallort. Durch den Zusammenstoß entsteht an der Mauer Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit anschließender Identifizierung der Unfallverursacherin Am Freitag, den 22.08.2025, um 23:40 Uhr befährt ein 19-jähriger Langelsheimer mit seinem Pkw Mazda mit GS-Zulassung den Kreisverkehr Rosentorstraße / Vititorwall, in 38640 Goslar. Hier wird ihm durch eine 21-jährige Goslarerin, welche den Vititorwall in Richtung Rosentorstraße mit ihrem Pkw VW mit GS-Zulassung befährt, die Vorfahrt genommen, sodass der 19-jährige Langelsheimer ausweichen muss. Durch das Ausweichen stößt er mit seinem Pkw gegen den Bordstein der Mittelinsel, wodurch ein Schaden in bislang nicht geschätzter Höhe am Pkw entsteht. Nach erfolgtem Verkehrsunfall entfernt sich die Unfallverursacherin unerlaubt vom Unfallort, kann jedoch zeitnah im Rahmen der ersten Ermittlungen identifiziert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 22.08.2025

    Goslar (ots) - Zwischen Sonntag und Montag drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in Oker ein. Der oder die Tatverdächtigen verschafften sich gewaltsam Zugang in das Objekt Am Breiten Stein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt von der Örtlichkeit. Genaue Angaben zum möglichen Diebesgut sind derzeit nicht ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 22.08.2025

    Goslar (ots) - Gefährliche Körperverletzung in Vienenburg - Zeugenaufruf Am Donnerstag, den 21.08.2025, gegen 16:40 Uhr, kam es in der Straße Schacht I zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Eine Gruppe bislang unbekannter Jugendlicher warf mehrere Steine in Richtung zweier Vienenburger. Die beiden wurden glücklicherweise nicht getroffen und blieben unverletzt. Vor Ort konnten die Jugendlichen nicht mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren