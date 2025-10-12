Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisster 8-Jähriger aus Güstrow - aktuelle Maßnahmen der Polizei (FOTO)

Güstrow (ots)

Die Suchmaßnahmen nach einem 8-jährigen Jungen aus Güstrow, der am Freitag seine Wohnanschrift in der Schweriner Straße verließ, dauern auch am heutigen Tag weiter an. Derzeit konzentrieren sich Kräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes auf das Wohnumfeld des Jungen und führen Befragungen insbesondere in den umliegenden Straßenzügen durch. Ziel ist es, weitere Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des Kindes zu erhalten. Darüber hinaus werden derzeit Videoaufzeichnungen des öffentlichen Personennahverkehrs umfangreich ausgewertet, um mögliche Anhaltspunkte zum Bewegungsverlauf des Achtjährigen zu erhalten. Zudem hat die Polizei neue Hinweise zur Bekleidung des Kindes erhalten. Demnach soll der Achtjährige auffällige blaue Sportschuhe der Marke "Generisch" mit der Aufschrift "Fashion Sport" getragen haben. Die Polizei bittet weiterhin alle Bürgerinnen und Bürger, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum möglichen Aufenthaltsort des Jungen machen können, sich um an die Polizei in Güstrow (Tel. 03843 266389) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/?id=214939&processor=p rocessor.sa.pressemitteilung

