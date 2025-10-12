PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vermisster 8-Jähriger aus Güstrow - aktuelle Maßnahmen der Polizei (FOTO)

Güstrow (ots)

Die Suchmaßnahmen nach einem 8-jährigen Jungen aus Güstrow, der am 
Freitag seine Wohnanschrift in der Schweriner Straße verließ, dauern 
auch am heutigen Tag weiter an.
 
Derzeit konzentrieren sich Kräfte des Landesbereitschaftspolizeiamtes
auf das Wohnumfeld des Jungen und führen Befragungen insbesondere in 
den umliegenden Straßenzügen durch. Ziel ist es, weitere Hinweise zum
möglichen Aufenthaltsort des Kindes zu erhalten.

Darüber hinaus werden derzeit Videoaufzeichnungen des öffentlichen 
Personennahverkehrs umfangreich ausgewertet, um mögliche 
Anhaltspunkte zum Bewegungsverlauf des Achtjährigen zu erhalten.

Zudem hat die Polizei neue Hinweise zur Bekleidung des Kindes 
erhalten. Demnach soll der Achtjährige auffällige blaue Sportschuhe 
der Marke "Generisch" mit der Aufschrift "Fashion Sport" getragen 
haben.

Die Polizei bittet weiterhin alle Bürgerinnen und Bürger, die 
Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum möglichen Aufenthaltsort
des Jungen machen können, sich um an die Polizei in Güstrow (Tel. 
03843 266389) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Link zur Öffentlichkeitsfahndung: 

https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/?id=214939&processor=p
rocessor.sa.pressemitteilung

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0173 7824895
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 20:47

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 8-jährigem Jungen aus Güstrow - Kind weiterhin vermisst

    Güstrow /Landkreis Rostock (ots) - Seit dem gestrigen Tag wird ein 8-jähriger Junge aus Güstrow vermisst (siehe Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6135571) Am heutigen Tag liefen im Rahmen der Vermisstensuche umfangreiche Suchmaßnahmen. Hierbei wurde ein großes Waldgebiet in der Nähe von Groß Breesen (Gemeinde Zehna) abgesucht. ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 10:12

    POL-HRO: 18-Jähriger in Rostock überfallen

    Rostock (ots) - Gegen 02:50 Uhr erhielt die Polizei am Samstagmorgen Kenntnis von einem Übergriff auf einen 18-Jährigen am Klenowtor im Bereich des Schiffbauerrings in Rostock Groß-Klein. Der 18-jährige Deutsche wurde zuvor von einer, nach seinen Angaben, maskierten Personengruppe körperlich angegriffen und in der weiteren Folge zur Herausgabe von Sachen aufgefordert. Anschließend flüchtete die Personengruppe von ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 04:35

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 8-Jährigem Jungen aus Güstrow

    Güstrow (ots) - Seit dem 10.10.2025, 18:30 Uhr wird der 8-Jährige aus Güstrow vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Güstrow unter 03843 2660, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt. ...

    mehr
