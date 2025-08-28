PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lampertheim (ots)

Zwischen Mittwoch (27.08) und Donnerstag (28.08) wurde im Einmündungsbereich Klärwerkstraße Ecke Rosenaustraße durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Gerüst auf einem Grundstück beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete dann vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 15:45

    POL-DA: Heppenheim: Zurückgelassene Handtasche aus Fahrzeug entwendet

    Heppenheim (ots) - Auf eine zurückgelassene Handtasche samt Inhalt hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Donnerstag (28.08.), in der Zeit zwischen 7.40 und 13.15 Uhr, abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen "Am Frondweinberg" über eine zuvor eingeschlagene Scheibe in den Innenraum des Opel ein und entwendeten dort die Handtasche. Zeugen, denen ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 15:31

    POL-DA: Lindenfels: Burgkiosk im Visier von Einbrechern/Zwei Jugendliche festgenommen

    Lindenfels (ots) - In der Burgstraße ereignete sich am Mittwochmorgen (27.08.) ein Einbruch in das dortige Burgkiosk. Die ungebetenen Besucher verschafften sich zunächst Zugang und erbeuteten nach derzeitigem Ermittlungsstand anschließend einen geringen Geldbetrag und Lebensmittel. Weiterhin beschädigten sie auch den Innenraum des Kiosks. Sie richteten so insgesamt ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 15:13

    POL-DA: Groß-Umstadt: Mehrere Seitenspiegel abgetreten / Festnahme eines 40-Jährigen

    Groß-Umstadt (ots) - Nachdem ein 40-jähriger Mann am Mittwochabend (27.8.) mehrere Seitenspiegel beschädigte, konnte er vorläufig festgenommen werden. Gegen 18 Uhr informierten Zeugen die Polizei über den Vorfall. Die sofort hinzugezogene Streife der Polizeistation Dieburg konnte den Mann in der Albert-Einstein-Straße stellen und vorläufig festnehmen. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren