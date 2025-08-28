POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Lampertheim (ots)
Zwischen Mittwoch (27.08) und Donnerstag (28.08) wurde im Einmündungsbereich Klärwerkstraße Ecke Rosenaustraße durch einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Gerüst auf einem Grundstück beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete dann vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.
