POL-DA: Heppenheim: Zurückgelassene Handtasche aus Fahrzeug entwendet
Heppenheim (ots)
Auf eine zurückgelassene Handtasche samt Inhalt hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Donnerstag (28.08.), in der Zeit zwischen 7.40 und 13.15 Uhr, abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen "Am Frondweinberg" über eine zuvor eingeschlagene Scheibe in den Innenraum des Opel ein und entwendeten dort die Handtasche.
Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.
