Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zurückgelassene Handtasche aus Fahrzeug entwendet

Heppenheim (ots)

Auf eine zurückgelassene Handtasche samt Inhalt hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch am Donnerstag (28.08.), in der Zeit zwischen 7.40 und 13.15 Uhr, abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen "Am Frondweinberg" über eine zuvor eingeschlagene Scheibe in den Innenraum des Opel ein und entwendeten dort die Handtasche.

Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

