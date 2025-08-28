PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Mehrere Seitenspiegel abgetreten
Festnahme eines 40-Jährigen

Groß-Umstadt (ots)

Nachdem ein 40-jähriger Mann am Mittwochabend (27.8.) mehrere Seitenspiegel beschädigte, konnte er vorläufig festgenommen werden. Gegen 18 Uhr informierten Zeugen die Polizei über den Vorfall. Die sofort hinzugezogene Streife der Polizeistation Dieburg konnte den Mann in der Albert-Einstein-Straße stellen und vorläufig festnehmen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige mehrere Seitenspiegel von geparkten Autos beschädigt haben, indem er diese abgetreten haben soll.

Bevor die Festnahme des 40-Jährigen erfolgte, kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Zeugen und dem Tatverdächtigen. Hierbei besprühte der 29-jährige Zeuge, der den 40-Jährigen zuvor bei der Tat beobachtete, mit Pfefferspray. Zur medizinischen Versorgung wurde der Tatverdächtige in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Wie hoch der gesamte Sachschaden ist bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Fällen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

