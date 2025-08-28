Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Einbruch in Vereinsheim/Zeugen gesucht

Oberzent (ots)

Das Vereinsheim des Sportvereins in der Adalbert-Stifter-Straße geriet in das Visier Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstagabend (26.08.) und Mittwochabend (27.08.). Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster zunächst Zutritt in das Gebäude und entwendeten anschließend alkoholische Getränke und einen leeren Wandtresor.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell