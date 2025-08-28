POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Einbruch in Vereinsheim/Zeugen gesucht
Oberzent (ots)
Das Vereinsheim des Sportvereins in der Adalbert-Stifter-Straße geriet in das Visier Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstagabend (26.08.) und Mittwochabend (27.08.). Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster zunächst Zutritt in das Gebäude und entwendeten anschließend alkoholische Getränke und einen leeren Wandtresor.
Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell