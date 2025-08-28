Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim-Radheim: Einbrecher nehmen Einfamilienhaus ins Visier

Wer hat etwas gesehen?

Schaafheim (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen am Dienstagabend (26.8.) ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in den Fokus. Gegen 18.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch ein Fenster Zugang zum Haus. Im Anschluss durchsuchten sie nach derzeitigen Erkenntnissen einen Raum und erbeuteten eine Kiste mit diversem Schmuck. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell