Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Motorrad (DI-AV 99) entwendet

Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots)

In der Nacht von Dienstag (26.8.) auf Mittwoch (27.8.) zwischen 23 und 5 Uhr haben Diebe ein in der Straße "Am Schwimmbad" abgestelltes Motorrad gestohlen. Das motorisierte Zweirad vom Hersteller Suzuki, Modell: GSX 1100 G, hat das Kennzeichen DI-AV 99 und war zuvor in einer Garage abgestellt.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zum Verbleib des Motorrads, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell