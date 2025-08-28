Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 59-Jähiger

Lautertal (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einer 59 Jahre alten Frau aus Lautertal, die seit Mittwochmittag vermisst war (wir haben berichtet), kann eingestellt werden. Die Gesuchte konnte leider nur noch tot aufgefunden werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung im Rahmen der Fahndung.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, die im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und das Lichtbild zu löschen.

