Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Burgkiosk im Visier von Einbrechern/Zwei Jugendliche festgenommen

Lindenfels (ots)

In der Burgstraße ereignete sich am Mittwochmorgen (27.08.) ein Einbruch in das dortige Burgkiosk. Die ungebetenen Besucher verschafften sich zunächst Zugang und erbeuteten nach derzeitigem Ermittlungsstand anschließend einen geringen Geldbetrag und Lebensmittel. Weiterhin beschädigten sie auch den Innenraum des Kiosks. Sie richteten so insgesamt einen Schaden von rund 2000 Euro an. Die Polizei konnte nach Zeugenhinweisen im Rahmen der Fahndung zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen vorläufig festnehmen, die im Verdacht stehen, die Tat verübt zu haben. Die beiden Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

