Feuerwehr München

FW-M: Tödlicher Badeunfall am Langwieder See Langwied)

München (ots)

Montag, 30. Juni 2025, 10.37 Uhr

Langwieder See

Am Montagvormittag ist es am Langwieder See zu einem tragischen Badeunfall gekommen. Ersthelfer unterstützten vorbildlich die Rettungsmaßnahmen.

Gegen 10:37 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle München ein Notruf, dass eine Person im Langwieder See untergegangen sei. Die Leitstelle entsendete daraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Wasserwacht. Noch vor dem Eintreffen der ersten Rettungskräfte schwammen zwei Ersthelfer zu der Stelle, an der die untergegangene Person zuletzt gesehen wurde. Durch eine weitere Person wurden die Einsatzkräfte an der Straße empfangen und eingewiesen.

Auf Grund der Einweisung durch die beiden Schwimmer konnte die untergegangene Frau nach kurzer Zeit durch Taucher der Feuerwehr gefunden und aus dem Wasser gerettet werden. Die Frau wurde anschließend unter laufender Reanimation in eine Münchner Klinik transportiert. Trotz der schnellen Rettungsmaßnahmen und intensiven Bemühungen verstarb die Frau nach kurzer Zeit im Krankenhaus.

Zum genauen Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

(nu)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell