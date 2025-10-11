Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 8-jährigem Jungen aus Güstrow - Kind weiterhin vermisst

Güstrow /Landkreis Rostock (ots)

Seit dem gestrigen Tag wird ein 8-jähriger Junge aus Güstrow vermisst (siehe Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6135571)

Am heutigen Tag liefen im Rahmen der Vermisstensuche umfangreiche Suchmaßnahmen. Hierbei wurde ein großes Waldgebiet in der Nähe von Groß Breesen (Gemeinde Zehna) abgesucht. Diesbezüglich waren u.a. mehrere Fährtenspürhunde von Rettungshundestaffeln als auch der Polizeihubschrauber im Einsatz. Weiterhin wurden die Anwohner im besagten Bereich von der Polizei befragt. Ebenso wurde neben einem Familiengrundstück in Groß Breesen, die Grundschule des Kindes samt Hortbereich in Güstrow durchsucht. Bislang verliefen die Suchmaßnahmen ergebnislos. Hinweise auf eine Straftat ergaben sich bisher nicht.

Am Tag waren über 70 Einsatzkräfte der Landespolizei und bis zu 29 Mitarbeiter der Rettungshundestaffeln im Einsatz.

Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit und örtlichen Gegebenheiten werden die Suchmaßnahmen unterbrochen und am morgigen Tag weitergeführt.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Junge noch in Güstrow aufhält, bittet die Polizei die Bevölkerung auch in diesem Bereich auf das Kind zu achten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Güstrower Polizei oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

