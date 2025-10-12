PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ursache nach Brand einer Wohnung im Mehrfamilienhaus unklar

Hagenow (ots)

Am heutigen Sonntag gegen 15:30 Uhr bemerkten Anwohner, wie aus einer
Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Hagenower
Ortsteil Neue Heimat Rauch nach draußen drang.

Die umgehend alarmierte Freiwillige Feuerwehr Hagenow konnte den 
Brand löschen. Dadurch konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere 
Wohnungen verhindert werden. Der Hausaufgang musste für die Zeit der 
Löscharbeiten evakuiert werden. Der Bewohner der betroffenen Wohnung 
war zum Zeitpunkt des Brandes nicht vor Ort. Personen wurden nicht 
verletzt. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die 
Wohnungen unterhalb des Brandortes wurden durch Löschwasser 
beschädigt, sind aber weiterhin bewohnbar. Der entstandene 
Sachschaden wurde auf circa 150.000 Euro geschätzt. Die Polizei 
leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen 
Brandstiftung ein. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Jonas Finze
Polizeikommissar
Polizeirevier Hagenow

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

