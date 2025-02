Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Kurierfahrer im "Schafs"-Pelz versteckt Medikamente im Auto/ Hauptzollamt Berlin stellt 13 Pelzmäntel und Medikamente sicher

Berlin (ots)

13 Pelzmäntel und -jacken sowie diverse Medikamente wurden durch Bedienstete des Hauptzollamtes Berlin sichergestellt.

Den Beschäftigten der Kontrolleinheit Verkehrswege fiel auf der Bundesautobahn in Richtung Berlin ein ukrainischer Transporter Iveco Daily mit acht Insassen auf. Bei der Befragung im Rahmen der Kontrolle des Fahrzeugs meldeten der Fahrzeugführer, sowie alle weiteren Passagiere zunächst nur Waren im Rahmen der Freimengen an. Nachdem das persönliche Gepäck aller Personen entnommen wurde, blieben diverse Kartons, Taschen, Säcke und Tüten zurück - auf erneute Nachfrage, gab der Fahrer an, dass es sich hierbei um Kuriergepäck handelt, welches angeblich für Empfänger in Berlin bestimmt sei.

Bei genauerer Kontrolle des Fahrzeuges wurden 13 hochwertige Pelzmäntel und -jacken sowie diverse Medikamente entdeckt. Zwei Tüten mit Arzneimitteln waren dabei unter einem Reserverad versteckt.

Der Beschuldigte gab an, die Waren selbst in der Ukraine in das Fahrzeug geladen und über die Grenze befördert zu haben. Den Warenwert der Pelze konnte der Fahrer nicht benennen somit wird der Steuerschaden im Nachgang durch den Zoll ermittelt. Auch die Frage, ob die Pelze vom Washingtoner Artenschutzübereinkommen erfasst sind, muss noch geklärt werden. Ob die aufgefundenen Arzneimittel unter das Betäubungsmittelgesetz oder das Anti-Doping-Gesetz fallen, wird zum aktuellen Zeitpunkt noch geprüft.

Infolge der Kontrolle wurde gegen den Fahrzeugführer ein Steuerstrafverfahren wegen Steuerhinterziehung sowie ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz und das Washingtoner Artenschutzübereinkommen eingeleitet.

Nach Leistung einer Sicherheit in Höhe von 600,- EUR konnte der Beschuldigte seine Reise fortsetzen.

