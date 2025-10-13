Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Rostock (ots)

Am vergangenen Wochenende konnte die Polizei in zwei Fällen alkoholisierte Fahrzeugführer stellen.

Zunächst erhielt die Polizei am Sonnabend, dem 11. Oktober 2025, gegen 17:30 Uhr einen Hinweis, dass ein Reisebus, der die Kreuzung am Westfriedhof befuhr, beim Abbiegen, nach links von der Fahrbahn abgekommen sei und mit dem Außenspiegel eine dortige Ampelanlage touchiert habe. Teile der beschädigten Anlage verteilten sich auf der Fahrbahn. Trotz des Zusammenstoßes setzte der Bus seine Fahrt fort.

Ein aufmerksamer Zeuge folgte dem Fahrzeug und konnte den Bus schließlich in der Kopernikusstraße zum Anhalten bewegen. Zum Zeitpunkt der Kontrolle befand sich der Bus in sogenannter Leerfahrt und es befanden sich keine Fahrgäste an Bord.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der 55-jährigen deutschen Fahrzeugführerin deutlichen Alkoholgeruch fest. Da die Fahrerin die Atemalkoholüberprüfung vor Ort verweigerte, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Sonnabend, gegen 19:30 Uhr, meldeten mehrere Anwohner aus dem Bereich Zur Kirschblüte / Olof-Palme-Straße in Rostock-Dierkow einen weißen Pkw, dessen Fahrer im Hinterhofbereich durch lautes Aufheulen des Motors, laute Musik und riskantes Fahrverhalten auffiel. Nach Angaben der Zeugen befuhr der Mann mehrfach die dortigen Grünflächen.

Einsatzkräfte des Polizeireviers Dierkow konnten das Fahrzeug samt Fahrer kurze Zeit später feststellen. Bei dem 31-jährigen syrischen Staatsangehörigen bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell