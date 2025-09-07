PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Pkw in Lingenfeld 67360 Lingenfeld, Altspeyerer Straße Freitag, den 05.09.2025, 22:00 Uhr bis Samstag, den 06.09.2025, 11:00 Uhr

Germersheim (ots)

Geldbeutel aus dem Pkw entwendet und mit der erbeuteten EC-Karte Abbuchungen getätigt!

In der Nacht von Freitag auf Samstag vergaß ein 32-Jähriger Mann nicht nur seinen abgestellten Pkw in der Altspeyerer Straße in Lingenfeld abzuschließen, sondern auch noch seinen darin befindlichen Geldbeutel herauszunehmen. Ein unbekannter Täter entwendete den Geldbeutel aus dem Pkw und erlangte neben 230 Euro Bargeld auch die EC-Karte. Hiermit tätigte der unbekannte Täter nochmals weitere Umsätze in Höhe von 130 Euro.

Die Polizei Germersheim warnt davor Wertgegenstände im Pkw zu belassen. Darüber rät sie den Pkw immer ordnungsgemäß zu verschließen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Markus Weber, Polizeihauptkommissar

Telefon: 07274-9581610
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 07.09.2025 – 09:43

    POL-PDLD: Betrunkener Fahrradfahrer in Wörth

    Wörth (ots) - Am 06.09.2025 meldet um 23:17 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer einen betrunkenen Radfahrer auf der Hagenbacherstraße. Er sei nach Auskunft der Zeugen deutsch in Schlangenlinien unterwegs. Durch die Streife konnte der Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Radfahrer war deutlich alkoholisiert. Ein Alkotest ergab mehr als 1,8 Promille. Der beschuldigte Radfahrer wurde zur Dienststelle zwecks ...

    mehr
