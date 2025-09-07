Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Uhu auf Abwegen - Bruchlandung im Garten

Edenkoben (ots)

Am Samstagvormittag, den 06.09.2025 meldet ein Edenkobener Bürger der Polizei, dass in seinem Garten ein scheinbar verletzter Uhu säße. Durch die eingesetzten Beamten konnte das Tier wie beschrieben im Garten angetroffen werden. Durch einen Mitarbeiter der Greifvogelstation Haßloch wurde der Uhu in Obhut genommen. Auf Nachfrage wurde der Polizeiinspektion Edenkoben mitgeteilt, dass das Tier lediglich eine kleinere Verletzung am Flügel habe, welche vermutlich durch eine Kollision mit einer Telefonleitung herrührt. Man werde den Uhu noch einige Tage aufpäppeln und ihm Ruhe gönnen. Sodann könne das Tier wieder in der freien Natur ausgesetzt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell