POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Silz (ots)

Am Freitagabend (05.09.2025) gegen 20:38 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Silz ein Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw. Ein 16-jähriger Fahrer stieß mit seinem Traktor frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 72-jährige Unfallgegner klagte im Anschluss über Schmerzen im Oberkörper und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Lediglich an seinem Fahrzeug konnten Schäden festgestellt werden. Hier war der Schaden so groß, dass von einem Totalschaden ausgegangen werden muss. Der Traktorfahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
PHK Lunkwitz

Telefon: 06343-93340
https://s.rlp.de/XJAmi

