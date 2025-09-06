PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht an geparktem PKW - Zeugen gesucht

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht an geparktem PKW - Zeugen gesucht
  Bild-Infos
  • Download

Maikammer (ots)

In der Zeit vom 04.09.2025, 20.30 Uhr bis zum 05.09.2025, 11.30 Uhr parkte ein blaufarbener Dacia Duster mit SÜW- Zulassung in der Turmstraße in Maikammer, kurz vor dem dortigen Wirtschaftsweg längs zur Fahrbahn. Als der Fahrzeughalter zu seinem PKW zurückkehrte konnte er feststellen, dass die linke Fahrzeugfront frische Unfallschäden (Eindellung der Stoßstange linksseitig, Beschädigung des Radkastens linksseitig) aufwies. Der Unfallverursacher / die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug oder zur Beschreibung des flüchtigen Fahrers / der Fahrerin nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben telefonisch unter 06323-9550 oder per Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Generell rät die Polizei:

Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie sich das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

