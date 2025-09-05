PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Möglicher Kinderansprecher

Hördt (ots)

Am Mittwoch, den 03.09.2025 um 07:00 Uhr, soll eine 11-jährige Schülerin im Bellheimer Weg von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein. Der Mann wäre schwarz gekleidet gewesen und hätte eine Sturmhaube getragen. Die Schülerin informierte ihre Eltern erst am Folgetag über den Vorfall. Diese wiederum zeigten den Sachverhalt bei der Polizei in Germersheim an.

Wir nehmen solche Meldungen immer ernst, weshalb nach Bekanntwerden des Sachverhalts umgehend umfangreiche Ermittlungen durch die Kriminalinspektion Landau aufgenommen wurden. Bislang konnten keine konkreten Hinweise erlangt werden, die den Geschehensablauf bestätigen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341/287-0 entgegen.

   Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon 
erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden: -	Loben Sie Ihr 
Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat. -	Vermeiden Sie 
Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft 
vor. -	Wir bitten Sie auf Basis von Gerüchten keine 
Falschinformationen zu verbreiten. Teilen Sie keine spekulativen 
Informationen über soziale Netzwerke. -	Bitte vertrauen Sie bei Ihrer
Meinungsbildung nur gesicherten Quellen. Gesicherte Informationen 
erhalten Sie von Ihrer Polizei unter https://s.rlp.de/5vx. -	Melden 
Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie
diese zu jeder Tages- und Nachtzeit. -	Bereiten Sie Ihre Kinder auf 
solche Situationen vor. -	Eltern sollten Verhaltensregeln für den 
Schulweg und die Freizeit festlegen. -	Schicken Sie Ihr Kind 
möglichst nicht allein, sondern in    kleinen Gruppen zusammen mit 
anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. -	Halten Sie es zur 
Pünktlichkeit an

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
S. Burkhard

Telefon: 06341-287-1015
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

