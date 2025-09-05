Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Möglicher Kinderansprecher

Hördt (ots)

Am Mittwoch, den 03.09.2025 um 07:00 Uhr, soll eine 11-jährige Schülerin im Bellheimer Weg von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein. Der Mann wäre schwarz gekleidet gewesen und hätte eine Sturmhaube getragen. Die Schülerin informierte ihre Eltern erst am Folgetag über den Vorfall. Diese wiederum zeigten den Sachverhalt bei der Polizei in Germersheim an.

Wir nehmen solche Meldungen immer ernst, weshalb nach Bekanntwerden des Sachverhalts umgehend umfangreiche Ermittlungen durch die Kriminalinspektion Landau aufgenommen wurden. Bislang konnten keine konkreten Hinweise erlangt werden, die den Geschehensablauf bestätigen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341/287-0 entgegen.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden: - Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat. - Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor. - Wir bitten Sie auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen zu verbreiten. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke. - Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten Quellen. Gesicherte Informationen erhalten Sie von Ihrer Polizei unter https://s.rlp.de/5vx. - Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit. - Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor. - Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen. - Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. - Halten Sie es zur Pünktlichkeit an

