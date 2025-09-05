Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Vereinsheim des SV Viktoria 1913 Herxheim

Herxheim (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 31. August 2025, 22:30 Uhr, und dem 4. September 2025, 12:20 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in das Vereinsheim des SV Viktoria 1913 Herxheim in der St.-Christophorus-Straße. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, sich durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters Zugang zur im ersten Obergeschoss befindlichen Gaststätte des Vereins zu verschaffen. Am betreffenden Fenster konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten fand jedoch nicht statt, sodass es beim Versuch blieb. Die Terrasse der Gaststätte ist ausschließlich über das Vereinsgebäude erreichbar, was auf eine gezielte Vorgehensweise des Täters hindeutet. Der Vorfall wurde zur Anzeige gebracht; die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell