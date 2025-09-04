PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken auf dem Fahrrad

Kandel (ots)

2,19 Promille ergab der Atemalkoholtest bei einem 62-jährigen Fahrradfahrer in Kandel am Mittwoch (03.09.25) in den späten Abendstunden. Der Mann war einer Polizeistreife aufgrund fehlender Beleuchtung aufgefallen, als er durch die Georg-Todt-Straße fuhr. Bei der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrradfahrer Alkoholgeruch fest. Dem 62-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle
Telefon: 07271-9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

