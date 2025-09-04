POL-PDLD: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Germersheim (ots) - Am Sonntagabend, den 21.08.2025, gegen 21:00 Uhr, kam es im Bereich des "Schwanenweihers" zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Vermutlich wurde ein 46-jähriger Mann hierbei schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zu der Personengruppe oder zu der Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung zu setzen ...

