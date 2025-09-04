POL-PDLD: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen
Bad Bergzabern (ots)
Am 03.09.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr - 16:00 Uhr, wurde in der Landeckstraße durch bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen. Zeugen die Hinweise zur Sachbeschädigung machen können, werden gebeten sich bei er Polizeiinspektion in Bad Bergzabern zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger
Telefon: 06343-9334-1405
pibadbergzabern@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell