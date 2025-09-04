POL-PDLD: Verkehrsunfall - Fußgängerin leicht verletzt
Bad Bergzabern (ots)
Am 03.09.2025, gegen 09:07 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer den Kreisverkehr in der Steinfelder Straße von der Landstraße 545 kommend und wollte den Kreisverkehr in Richtung Steinfelder Straße verlassen. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer eine 72-jährige Fußgängerin, die den Kreisverkehr zu Fuß an der Querungshilfe überqueren wollte. Die Frau wurde frontal erfasst, zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.
