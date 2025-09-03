PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau - falscher Polizeibeamter/Schockanrufe

  • Bild-Infos
  • Download

Hagenbach/Neuburg am Rhein (ots)

Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Hagenbach und Neuburg am Rhein vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter sowie Schockanrufe handeln dürfte.

   - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten
   - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie 
     gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder 
     nahe Verwandte
   - Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen

Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da - Telefonnummer: 06341/287-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

    POL-PDLD: Drogenfahrt gestoppt, 31-jähriger Fahrer aus Landau unter Drogeneinfluss

    Landau (ots) - Am gestrigen Vormittag gegen 10 Uhr kontrollierten Polizeikräfte einen Pkw im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Rheinstraße. Der 31-jährige Fahrer aus Landau zeigte dabei deutliche drogentypische Auffälligkeiten. Auf Nachfrage gab der Mann an, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief ...

    POL-PDLD: Diebstahl einer Rüttelplatte

    Eußerthal (ots) - Zwischen dem 28.8.25, 18 Uhr und 02.09.25, 14.00 Uhr, kam es in Eußerthal, Ecke Hauptstraße/Breitenbachstraße, zu einem Diebstahl einer 200 kg schweren Rüttelplatte. Diese war neben der Straße, hinter Warnbaken, abgestellt. Zum Abtransport wurde vermutlich ein Anhänger oder Kleintransporter benutzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in ...

