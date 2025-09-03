Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau - falscher Polizeibeamter/Schockanrufe

Bild-Infos

Download

Hagenbach/Neuburg am Rhein (ots)

Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Hagenbach und Neuburg am Rhein vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter sowie Schockanrufe handeln dürfte.

- Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte - Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen

Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da - Telefonnummer: 06341/287-0

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell