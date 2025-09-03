PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Drogenfahrt gestoppt, 31-jähriger Fahrer aus Landau unter Drogeneinfluss

Landau (ots)

Am gestrigen Vormittag gegen 10 Uhr kontrollierten Polizeikräfte einen Pkw im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Rheinstraße. Der 31-jährige Fahrer aus Landau zeigte dabei deutliche drogentypische Auffälligkeiten. Auf Nachfrage gab der Mann an, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Pkw wurde vor Ort verkehrssicher abgestellt, die Fahrzeugschlüssel an den Halter übergeben. Der Fahrer wurde zur Dienststelle gebracht, wo die weiteren Maßnahmen durchgeführt wurden. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die zuständige Führerscheinstelle zur Prüfung fahrerlaubnisrechtlicher Maßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
P. Zindel, PHK

Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

