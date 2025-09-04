PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf zu Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Bad Bergzabern

Bad Bergzabern (ots)

Bezugnehmend auf den Presseartikel der Rheinpfalz vom 04.09.2025 zu den Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet bittet die PI Bad Bergzabern um Hinweise von Zeugen die etwas zu dem Täter und dem Tatgeschehen machen können. Die Zeugen können sich direkt an die PI Bad Bergzabern oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Markus Metzger
Telefon: 06343-9334-1405
pibadbergzabern@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 04.09.2025 – 10:35

    POL-PDLD: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

    Bad Bergzabern (ots) - Am 03.09.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr - 16:00 Uhr, wurde in der Landeckstraße durch bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen. Zeugen die Hinweise zur Sachbeschädigung machen können, werden gebeten sich bei er Polizeiinspektion in Bad Bergzabern zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Markus Metzger Telefon: 06343-9334-1405 ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 10:02

    POL-PDLD: Verkehrsunfall - Fußgängerin leicht verletzt

    Bad Bergzabern (ots) - Am 03.09.2025, gegen 09:07 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer den Kreisverkehr in der Steinfelder Straße von der Landstraße 545 kommend und wollte den Kreisverkehr in Richtung Steinfelder Straße verlassen. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer eine 72-jährige Fußgängerin, die den Kreisverkehr zu Fuß an der Querungshilfe überqueren wollte. Die Frau wurde frontal erfasst, zog sich durch den ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 09:22

    POL-PDLD: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

    Germersheim (ots) - Am Sonntagabend, den 21.08.2025, gegen 21:00 Uhr, kam es im Bereich des "Schwanenweihers" zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Vermutlich wurde ein 46-jähriger Mann hierbei schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zu der Personengruppe oder zu der Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung zu setzen ...

    mehr
