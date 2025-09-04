POL-PDLD: Zeugenaufruf zu Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Bad Bergzabern
Bad Bergzabern (ots)
Bezugnehmend auf den Presseartikel der Rheinpfalz vom 04.09.2025 zu den Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet bittet die PI Bad Bergzabern um Hinweise von Zeugen die etwas zu dem Täter und dem Tatgeschehen machen können. Die Zeugen können sich direkt an die PI Bad Bergzabern oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.
