Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerverkehrskontrolle: Fahrer wegen fehlender Ladungssicherung und Geschwindigkeitsüberschreitung beanstandet

POL-PDLD: Schwerverkehrskontrolle: Fahrer wegen fehlender Ladungssicherung und Geschwindigkeitsüberschreitung beanstandet
  • Bild-Infos
  • Download

Rinnthal, B10 (ots)

Im Rahmen einer Schwerverkehrskontrollstelle auf dem Parkplatz der Bundesstraße 10 bei Rinnthal wurde am gestrigen Mittwoch gegen 11:45 Uhr ein 37-jähriger Fahrer eines 40-Tonnen-LKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die kontrollierenden Beamten mehrere Verstöße fest. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass auf der Ladefläche des LKW mehrere Boxen nicht ordnungsgemäß gesichert waren. Zudem überschritt der Fahrer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Aufgrund der vorliegenden Verstöße wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Euro erhoben. Die Sicherheitsleistung dient im Ordnungswidrigkeitenverfahren als eine Art Vorauszahlung, die sicherstellt, dass mögliche Bußgelder oder sonstige Sanktionen beglichen werden. Sie kann insbesondere bei Verkehrsverstößen erhoben werden, um eine schnelle Ahndung zu gewährleisten und die Einhaltung der Verkehrssicherheit sicherzustellen. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer bis zur ordnungsgemäßen Nachsicherung der Ladung untersagt, um Gefahren für den Straßenverkehr auszuschließen. Die Polizei weist erneut auf die Wichtigkeit der Ladungssicherung hin: Unsachgemäß gesicherte Ladung stellt ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmer dar und kann schwerwiegende Unfälle verursachen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
P. Zindel, PHK

Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 10:42

    POL-PDLD: Zeugenaufruf zu Sachbeschädigungen im Stadtgebiet Bad Bergzabern

    Bad Bergzabern (ots) - Bezugnehmend auf den Presseartikel der Rheinpfalz vom 04.09.2025 zu den Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet bittet die PI Bad Bergzabern um Hinweise von Zeugen die etwas zu dem Täter und dem Tatgeschehen machen können. Die Zeugen können sich direkt an die PI Bad Bergzabern oder an jede andere Polizeidienststelle wenden. ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 10:35

    POL-PDLD: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

    Bad Bergzabern (ots) - Am 03.09.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr - 16:00 Uhr, wurde in der Landeckstraße durch bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen. Zeugen die Hinweise zur Sachbeschädigung machen können, werden gebeten sich bei er Polizeiinspektion in Bad Bergzabern zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Markus Metzger Telefon: 06343-9334-1405 ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 10:02

    POL-PDLD: Verkehrsunfall - Fußgängerin leicht verletzt

    Bad Bergzabern (ots) - Am 03.09.2025, gegen 09:07 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer den Kreisverkehr in der Steinfelder Straße von der Landstraße 545 kommend und wollte den Kreisverkehr in Richtung Steinfelder Straße verlassen. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer eine 72-jährige Fußgängerin, die den Kreisverkehr zu Fuß an der Querungshilfe überqueren wollte. Die Frau wurde frontal erfasst, zog sich durch den ...

    mehr
