Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Rohrbach (ots)

Am 4. September 2025 um 22:44 Uhr wurde an der Eingangstür einer Firma in der "Große Ahlmühle" ein Alarmeingang gemeldet. Bei der sofortigen Überprüfung des Firmengeländes durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde festgestellt, dass die Tür eines Bürocontainers aufgebrochen wurde. Trotz der festgestellten frischen Aufbruchspuren im Innenbereich des Containers wurden keine Gegenstände entwendet oder beschädigt. Wie die Täter das Gelände betraten und verließen, ist derzeit unklar. Die Polizei ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell