Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Warnhinweis der Polizei: Aktuell erhöhte Anzahl von Schockanrufen in Greifswald und Heringsdorf

Greifswald/Heringsdorf (Insel Usedom) (ots)

Am heutigen Donnerstag (14. August 2025) um die Mittagszeit wurden der Einsatzleitstelle der Polizei mehrfach sogenannte Schockanrufe gemeldet, die in Greifswald und Heringsdorf eingingen.

Die Betrüger gingen dabei beispielsweise so vor, dass sie sich am Telefon als Verwandte (z.B. Enkelkinder) ausgaben und täuschten eine Notsituation vor. Zudem fragten sie meist nach vorhandenem Bargeld und gaben vor, die Notsituation mit Übergabe dieses Geldes lösen zu können.

Der Polizei ist bekannt, dass die Täter sehr perfide vorgehen können und die Mitteilungen hoch emotional und glaubhaft vermittelt werden. Versuchen Sie, das angeblich betroffene Familienmitglied, zu kontaktieren. Sprechen Sie nie über finanzielle Verhältnisse am Telefon. Legen Sie am besten einfach auf. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Polizei wird Sie niemals anrufen und Geldforderungen an Sie richten! Mehr Informationen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell