Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Fahrradcodierungen in Eggesin

Eggesin (ots)

Wie bereits am 10. Juni veröffentlicht, werden auch in diesem Jahr wieder mehrere Termine zur Fahrradcodierung angeboten. In der kommenden Woche finden Codierungen am 12. August 2025 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr in der Stettiner Straße 1 in der Polizeistation Eggesin statt.

Eine Übersicht über alle diesjährigen Termine finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/6051727 Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Personalausweis, Eigentumsnachweis und der Akkuschlüssel bei E-Bikes sind mitzubringen.

Die Fahrradcodierung dient dazu, Fahrräder mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung zu versehen. Dies kann zum einen potenzielle Diebe abschrecken. Außerdem macht der Code die Weitergabe und den Verkauf gestohlener Räder unattraktiv, da er nur sehr schwer zu entfernen ist. Zum anderen ermöglicht ein Fahrradcode eine schnelle Zuordnung, wenn ein gestohlenes Fahrrad aufgefunden wurde. Neben der individuellen Kennzeichnung empfiehlt die Polizei, abgestellte Fahrräder immer gegen Diebstahl zu sichern:

   -	Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser, bei E-Bikes sollten 
generell mehrere Schlösser verwendet werden
   -	Schließen Sie Ihr Fahrrad immer an fest verankerten Gegenständen
an
   -	Sichern Sie Ihr Fahrrad immer mit Rahmen, Vorder- und Hinterrad
   -	Bei E-Bikes sollten wertvolle Zubehörteile (z.B. Akku) unbedingt
mit einem zusätzlichen Schloss gesichert werden
   -	Öffentlichkeit schützt vor Diebstahl: Stellen Sie Ihr Rad nicht 
in dunklen Ecken ab

Weitere Informationen rund um das Thema Diebstahl von Zweirädern sind auf www.polizei.mvnet.de und www.polizei-beratung.de zu finden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam
Franziska Höhne
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell

