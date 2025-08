POL-ANK: Fahrstunde unter Alkoholeinfluss

Loddin (Insel Usedom) (ots) - Am 29. Juli 2025 wurden der Polizei mehrere Sachbeschädigungen an einem Strandzugang in Loddin (Insel Usedom) bekannt. Bislang unbekannte Tatverdächtige beschmierten augenscheinlich am Promenadenplatz in der Nacht vom 23. zum 24. Juli 2025 Strandzugangsbeschilderungen sowie die ...

